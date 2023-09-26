В Ярославле на реконструкцию стадиона «Шинник» нужно 1,5-2 млрд рублей

В Ярославле на реконструкцию футбольного стадиона «Шинник» потребуется 1,5-2 млрд руб. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев телеканалу «Первый Ярославский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» / «Вконтакте» Фото: ФК «Шинник» / «Вконтакте»

Как рассказал гендиректор ФК «Шинник» Галимджан Хайрулин, сейчас клуб готовит «визуализацию реконструкции» стадиона. «Все понимают, что арену надо приводить в порядок. В связи с этим будем стараться попасть в соответствующие программы Министерства спорта РФ»,— сказал господин Хайрулин.

По словам господина Евраева, на саму реконструкцию нужно 1,5-2 млрд руб. Михаил Евраев отметил, что если не удастся получить федеральные деньги на реконструкцию, то она будет проводиться поэтапно за счет областного бюджета.

Алла Чижова