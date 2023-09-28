Следственный комитет подтвердил задержание депутата Виктора Тамарова

Ярославский следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере) в отношении депутата рыбинского муниципального совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области Фото: Пресс-служба СК РФ по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области задержан генеральный директор ООО «Рыбинская генерация», председатель фракции «Единая Россия» муниципального совета Рыбинска Виктор Тамаров. На первое заседание муниципального совета Рыбинска он не явился.

По данным следствия, с августа 2022 года по май 2023 года подозреваемый получил денежную взятку от представителя коммерческой организации за общее покровительство. В это время, как уточнили в СК, господин Тамаров являлся заместителем генерального директора одного из унитарных предприятий города Рыбинска. По данным источника «Ъ-Ярославль», речь идет о МУП «Теплоэнерго», а сумма взятки составила около 600 тыс. руб.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Ярославской области преступная деятельность подозреваемого была пресечена. В настоящее время следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы»,— сообщили в СК.

Алла Чижова