Ярославские министерства сменили кураторов в правительстве

В ярославском правительстве сменили кураторов пяти структур. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, объявляя о кадровых перестановках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Колядин больше не будет курировать управления делами, финансового управления и управления по делам архивов правительства области. Этим теперь займется первый заместитель руководителя администрации губернатора и исполняющий обязанности вице-губернатора Дмитрий Борушков.

Зампред правительства Ярославской области Вера Даргель будет курировать управление записи актов гражданского состояния правительства области вместо зампреда Марины Кашиной.

Зампред Денис Хохряков передаст кураторство службы по охране объектов культурного наследия назначенной на должность заместителя председателя правительства области Татьяне Потемкиной.

Перераспределение кураторства над другими министерствами произошло из-за смены направления работы зампреда Максима Авдеева.

Алла Чижова