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Московское наземное метро планируют продлить до Ярославской области

Линии Московских центральных диаметров (прим.: линии наземного метро) могут дойти до пяти областей, в том числе Ярославской, в рамках модернизации Центрального транспортного узла. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам господин Ликсутова, программа подготовлена с Минтрансом РФ, РЖД и правительством Московской области. Она будет реализована, если ее одобрит правительство России. В рамках программы по продленным маршрутам можно будет доехать до Ярославской, Тульской, Орловской, Калужской и Рязанской областей.

Алла Чижова

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