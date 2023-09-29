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Директора «Рыбинской генерации» арестовали на 2 месяца

Рыбинский городской суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении рыбинского депутата Виктора Тамарова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Фото: Ярославский областной суд

Фото: Ярославский областной суд

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 28 сентября был задержан генеральный директор ООО «Рыбинская генерация», председатель фракции «Единая Россия» муниципального совета Рыбинска Виктор Тамаров. Ярославский следственный комитет возбудил в отношении господина Тамарова уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере), «Единая Россия» приостановила его членство в партии.

Следствие ходатайствовало об аресте подозреваемого. «Сегодня, 29 сентября 2023 года судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в СК.

Господин Тамаров пробудет под стражей минимум до 26 ноября.

Алла Чижова

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