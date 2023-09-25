Михаил Евраев пообещал установить в области 6 тысяч камер фиксации нарушений ПДД

В Ярославской области на дорогах до конца 2024 года планируется установить около 6 тыс. камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал в интервью ГТРК «Ярославия».

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Фото: Ярославское отделение ОНФ Дорога

Фото: Ярославское отделение ОНФ

По словам губернатора, на первом этапе до мая 2024 года планируется установить 3 тыс. камер, и еще столько же — до декабря. Господин Евраев назвал этот проект «очень важным для области». Камеры планируется установить как в населенных пунктах, так и вне их.

«В общей сложности у нас в Ярославской области будет не менее шести-восьми тысяч камер, которые будут работать именно на безопасность дорожного движения»,— заявил Михаил Евраев.

По словам губернатора, камеры будут фиксировать в том числе и соблюдение весогабаритных норм грузовых автомобилей, чтобы компенсировать вред от перегруза дорогам области. «Ъ-Ярославль» сообщал, что на строительство пунктов весогабаритного контроля из дорожного фонда области выделено 2,5 млрд руб.

В настоящее время в Ярославской области, по данным ГИБДД, работает 176 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, если планы губернатора осуществятся, их число вырастет в 34 раза.

Антон Голицын