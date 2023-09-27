В Ярославской области вырастет размер взноса на капремонт

В Ярославской области с 1 января 2024 года повысится размер взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщили в региональном фонде содействия капремонту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В фонде уточнили, что взнос вырастет с 9,36 до 9,97 руб. за кв.м. в соответствии с постановлением правительства Ярославской области. При этом льготы для отдельных категорий граждан сохранятся.

Размер взноса на капремонт растет каждый год. В 2025 году он составит уже 10,61 руб. за кв.м. За последние десять лет размер взноса вырос с 5,86 руб. до 9,97 руб.

Алла Чижова