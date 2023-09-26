В ярославской облдуме избрали заместителей председателя

В Ярославской областной думе на должности заместителей председателя избраны Виктор Волончунас, Николай Александрычев и Антон Капралов. Соответствующий выбор сделали депутаты ярославской облдумы 8 созыва на первом заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Также заместителем председателя ярославской облдумы и председателем комитета стала Ольга Хитрова, выдвинутая фракцией «Единая Россия». Решение было единогласно принято.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что председателем облдумы избран Михаил Боровицкий. Заместителями председателя облдумы стали те же, что и в прошлом созыве.

Алла Чижова