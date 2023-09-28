Муниципальный совет Рыбинска возглавила Светлана Кочегарова

В Рыбинске прошло первое заседание муниципального совета пятого созыва. Председателем совета избрана директор школы Светлана Кочегарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск / «Вконтакте» Фото: Муниципальный Совет городского округа г. Рыбинск / «Вконтакте»

Директора школы №20 Светлану Кочегарову выдвинула фракция «Единая Россия», она стала единственным кандидатом на пост председателя. За нее проголосовали единогласно.

«Огромное спасибо за доверие. Опыт работы директором школы значительное количество лет и опыт работы председателем комиссии по социальной политике общественной палаты города дадут возможность работать на благо города и людей и создавать все задуманное. Постараюсь оправдать все надежды»,— сказала Светлана Кочегарова.

На пост заместителей председателя совета фракция «Единая Россия» выдвинула депутатов Александра Сивкова (21 голос), Михаила Цветкова (20 голосов), Полину Щедрину (20 голосов). По итогам голосования все выдвинутые кандидаты избраны заместителями председателя.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что руководитель фракции «Единая Россия» в муниципальном совете Виктор Тамаров задержан по подозрению в получении взятки. Он не явился на первое заседания совета и не получил удостоверение избранного депутата. Фракцию представлял его заместитель Григорий Кузнецов.

Алла Чижова