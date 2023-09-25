Ярославцы не смогли вспомнить официальное название Ростова

Более 2 тыс. человек или 60% опрошенных считают, что Ростов Ярославской области называется Ростовом Великим. Результаты опроса, проведенного Центром управления регионом, публикует областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростов Великий, Кремль

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Ростов Великий, Кремль

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Официально город называется «Ростов», в настоящий момент проходит сбор подписей за его переименование в «Ростов Великий». В связи с этим ЦУР провел анонимный опрос жителей региона, спросив, как официально называется город.

«Как выяснилось, почти 60% из них дали неверный ответ на вопрос об официальном названии города. Люди убеждены, что он называется Ростовом Великим. И это лишь подтверждает правильность наших действий, направленных на переименование Ростова»,— сказал губернатор Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общественное движение «За Ростов Великий!» собирает подписи подписей за переименование Ростова. К 19 сентября было собрано 11 тыс. подписей. Подробнее о процессе переименования старейшего города региона в материале «Ъ-Ярославль» — «Ростов захотел величия».

Алла Чижова