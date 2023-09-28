Ярославский концессионер сменит поставщика трамваев

ООО «Мовиста регионы Ярославль» сменит поставщика трамваев, конкурс на закупку подвижного состава будет объявлен в ближайшее время. Об этом сообщает министерство транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство области заключило концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» сроком на 20 лет. Соглашение предусматривает полное обновление трамвайного парка, и закупку 47 низкопольных трамваев. До конца этого года должны поставить 1 трамвай, в 2024 — 26, в 2025 — 40.

«Поставщик, с которым ранее планировалось заключать договор, компания "ПК «Транспортные системы»" уже сформировала план заказов на ближайшие годы и в связи с этим не сможет обеспечить поставки трамваев в Ярославль в необходимом объеме в установленные сроки. При этом мы настаиваем на жестком соблюдении условий концессионного соглашения. Уже в 2025 году в Ярославле должна работать обновленная трамвайная сеть с современными и комфортными машинами»,— прокомментировал министр транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев.

Договор с новым поставщиком должны заключить до 31 октября. В правительстве Ярославской области со ссылкой на генерального директора «Мовиста регионы Ярославль» Павла Копырина сообщают, что на рынке есть предложения, которые по качеству и комфорту не отстают от ранее представленного «Львенка».

Как сообщили в областном министерстве транспорта, первый трамвай «Львенок», который поставили в июне, будет возвращен «ПК "Транспортные системы"».

Алла Чижова