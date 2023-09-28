«Единая Россия» приостановила членство в партии Виктора Тамарова

В Ярославской области президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство в партии задержанного рыбинского депутата Виктора Тамарова. В сообщении пресс-службы регионального отделения партии говорится, что членство приостановлено в связи с возбуждением уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Тамаров (на переднем плане) и мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков

Фото: Администрация Рыбинска Виктор Тамаров (на переднем плане) и мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков

Фото: Администрация Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 28 сентября был задержан генеральный директор ООО «Рыбинская генерация», председатель фракции «Единая Россия» муниципального совета Рыбинска Виктор Тамаров. На первое заседание муниципального совета Рыбинска он не явился. Ярославский следственный комитет возбудил в отношении господина Тамарова уголовное дело по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере).

В региональном отделении сообщили, что членство Виктора Тамарова в партии приостановлено. «Фракция «Единая Россия» в муниципальном совете Рыбинска досрочно прекратила его полномочия как руководителя фракции»,— указали в пресс-службе.

Алла Чижова