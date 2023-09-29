Прокуратура намерена взыскать 3,5 млн с осужденного за взятки депутата Мясникова

Прокуратура Ярославской области направила в суд заявление о взыскании с бывшего депутата муниципалитета Ярославля, экс-директора АО «Волна» Евгения Мясникова 3,5 млн руб., которые он получил в качестве взятки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат муниципалитета Ярославля, бывший директор АО Волна Евгений Мясников

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Экс-депутат муниципалитета Ярославля, бывший директор АО Волна Евгений Мясников

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Мясников признан виновным в получении взяток, даче взятки председателю КУМИ мэрии Ярославля и злоупотреблении полномочиями. Следствие считало, что он получал взятки в 2 и 1,5 млн руб., а также сам пытался дать 400 тыс. руб. председателю КУМИ мэрии Ярославля. Евгений Мясников приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 5 млн руб.

Теперь прокуратура через суд намерена взыскать с осужденного 3,5 млн руб., полученных в качестве взятки, в доход государства. «Получение денежных средств в качестве взятки является ничтожной сделкой, поскольку совершается с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности»,— уточнили в прокуратуре.

Иск рассмотрит Кировский районный суд Ярославля. Также прокуратура ходатайствовала о наложении ареста на имущество осужденного в целях дальнейшего исполнения решения суда.

Алла Чижова