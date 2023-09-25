Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 сентября

11:46. Пять частных домов и линия электропередачи повреждены в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:09. 25 сентября около 10:00 дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территориями Брянской и Курской областей — Минобороны.

10:56. Две женщины пострадали при обстреле поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области со стороны Украины. Врачи оказали им медпомощь на месте, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:37. За прошедшие сутки ВСУ использовали для ударов по Белгородской области по меньшей мере 32 единицы различных боеприпасов, следует из данных, опубликованных губернатором Вячеславом Гладковым в его Telegram-канале. По данным главы региона, от обстрелов пострадал один человек, в одном из населенных пунктов зарегистрированы разрушения.

10:07. В Грайворонском горокруге Белгородской области сработала система ПВО, сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:50. Мэр Курска Игорь Куцак уточнил, что в результате сегодняшней атаки беспилотников в облцентре всего пострадали 15 домовладений и четыре автомобиля.

09:47. РСЧС: ведется обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского горокруга Белгородской области.

09:33. РСЧС: ведется обстрел поселка Уразово Валуйского горокруга Белгородской области.

09:20. На выходных руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина и глава Орловского муниципального округа Роман Жуков доставили в зону СВО под Кременную очередную посылку с помощью. В числе прочего — 20 т питьевой воды, таким образом, общее количество доставленной регионом в зону СВО воды достигло 550 т, сообщил губернатор Андрей Клычков.

8:40. Минобороны РФ: над Крымом ночью сбили четыре БПЛА.

8:38. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 17 рейсов, а шесть отменены. Позднее Внуково и Домодедово сообщили о снятии ранее введенных ограничений на прилеты и вылеты воздушных судов.

07:07. В Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет.