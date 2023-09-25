В Белгородской области сработала система ПВО, пострадавших нет

В Грайворонском горокруге Белгородской области утром 25 сентября сработала система ПВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. В результате был сбит беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, уточнил господин Гладков.

Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей. На территорию региона несколько раз заходили ДРГ.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова