В Белгородской области сбито два беспилотника, пострадавших нет

В Белгородском районе Белгородской области сработала система ПВО, сбито два беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— написал глава региона.

25 сентября Белгородская область уже несколько раз была обстреляна. В результате обстрела Шебекина была ранена женщина, выявлены повреждения в восьми частных домах и четырех автомобилях. Еще две женщины пострадали в результате утреннего обстрела поселка Уразово Валуйского горокруга Белгородской области. Кроме того, после атаки села Новая Таволжанка Шебекинского горокруга в разной степени повреждены пять частных домов и линия электропередачи.

Также в Грайворонском горокруге Белгородской области утром 25 сентября сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 32 боеприпаса.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова