Подозреваемого в поджоге буквы Z в Белгороде отправили в СИЗО на два месяца

Свердловский райсуд Белгорода избрал меру пресечения 28-летнему жителю Калининградской области, подозреваемому в поджоге буквы Z в облцентре. Мужчина проведет в СИЗО как минимум месяц и 29 дней. Об этом рассказали в райсуде, не называя имя подозреваемого. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет об Илье Чубукове.

Инцидент произошел ночью 18 сентября у проспекта Ватутина. Вечером 20 сентября сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ установили личность поджигателя и задержали его.

В ходе обыска в комнате общежития, где поселился Чубуков, были обнаружены предметы, «конструктивно схожие с гранатой РГД-5 и тротиловой шашкой». Они изъяты и направлены на исследование. Полиция возбудила дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

Алина Морозова

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