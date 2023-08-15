В Курске ввели компенсацию с лимитом в 1 млн рублей за повреждение или утрату авто при обстрелах

Депутаты Курского городского собрания установили компенсацию жителям облцентра за частичное повреждение или утрату принадлежащих им транспортных средств «в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов, обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов на территории города Курска». Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Уточняется, что размер выплаты будет определяться на основании независимой оценки рыночной «стоимости ущерба». При этом он не может превышать 1 млн руб. «по каждому факту причиненного вреда» на одну машину. Компенсацию будут выплачивать из резервного фонда городской администрации.

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России в 2023 году составляет 2,6 млн руб., подержанного — 1,3 млн руб.

Подробнее об изменении цен на новые машины — в материале «Ъ».

Алина Морозова

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