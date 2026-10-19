Песков: беспорядки в Европе фактически граничат с хаосом
Беспорядки в странах Европы являются их внутренним делом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что происходящее «фактически граничит с хаосом».
«В крупнейших городах Франции это все перекинулось, мы видим, в Италию, в другие страны начинает перекидываться. Здесь, конечно, налицо кризисное проявление. Но, впрочем, это внутреннее дело этих стран»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
17 октября во Франции прошла общенациональная забастовка. На нее вышли в том числе бывшие участники движения «желтых жилетов», водители, медики, пожарные, пилоты, мусорщики, пенсионеры, госслужащие, а также школьники, студенты и учителя, акции которых начались в сентябре. На протесты, по оценке организаторов, вышли более 800 тыс. человек. Полиция применяла для их разгона слезоточивый газ. В выходные также прошли протесты в Милане и Лиссабоне.