Песков: беспорядки в Европе фактически граничат с хаосом

«В крупнейших городах Франции это все перекинулось, мы видим, в Италию, в другие страны начинает перекидываться. Здесь, конечно, налицо кризисное проявление. Но, впрочем, это внутреннее дело этих стран»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.