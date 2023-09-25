Две женщины пострадали при обстреле белгородского поселка со стороны Украины

В результате обстрела ВСУ поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области пострадали две женщины. У одной из них легкая контузия, у другой осколками стекла рассечена бровь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Врачи оказали обеим пострадавшим помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.
Кроме того, прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, а также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения.
За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 32 боеприпасами.
О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.