Две женщины пострадали при обстреле белгородского поселка со стороны Украины

В результате обстрела ВСУ поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области пострадали две женщины. У одной из них легкая контузия, у другой осколками стекла рассечена бровь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Врачи оказали обеим пострадавшим помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Кроме того, прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, а также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 32 боеприпасами.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова

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