МТС соберет заявки по облигациям на 10 млрд рублей

В мае МТС разместила флоатер на 55 млрд руб. по спреду 150 б.п. к ключевой ставке и «фикс» на 20 млрд руб. под 13,55% годовых. Сейчас в обращении 27 выпусков биржевых облигаций МТС на 749,4 млрд руб. и классический выпуск на 2,5 млрд руб.