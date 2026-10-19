МТС соберет заявки по облигациям на 10 млрд рублей
ПАО «МТС» 22 октября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 12-летние облигации серии 003Р-42 с офертой через 2,25 года. Минимальный объем выпуска — 10 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Организатором и агентом по размещению выступает БК «Регион», техразмещение запланировано на 27 октября.
По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ плюс спред. Ориентир спреда — не выше 180 б.п. Выпуск соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, неквалифицированным инвесторам потребуется пройти тест №8.
В мае МТС разместила флоатер на 55 млрд руб. по спреду 150 б.п. к ключевой ставке и «фикс» на 20 млрд руб. под 13,55% годовых. Сейчас в обращении 27 выпусков биржевых облигаций МТС на 749,4 млрд руб. и классический выпуск на 2,5 млрд руб.