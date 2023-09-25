Расширен список белгородских претендентов на выплату за участие в СВО

Разовая выплата в 100 тыс. руб. теперь будет предоставляться каждому жителю Белгородской области, участвующему или участвовавшему в спецоперации, а не только мобилизованным. Соответствующее постановление губернатора Вячеслава Гладкова было опубликовано на сайте облправительства.

Условием получения выплаты являются контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ, контракт о «добровольном выполнении задач, возложенных на ВС РФ», либо же призыв на службу в рамках частичной мобилизации не ранее 24 февраля 2022 года. Кроме того, гражданин должен быть зарегистрирован в Белгородской области. Если у него есть регистрация в другом регионе, то необходим документ, подтверждающий неполучение аналогичной выплаты в другом субъекте РФ.

Сумма не будет перечислена на счет военного, если он досрочно разорвал контракт в одностороннем порядке по неуважительным причинам, к которым относятся самовольное оставление части или места службы, отказ от выполнения боевых задач и прочее

Если гражданин не может сам предоставить документы, подтверждающие участие в СВО, и этими сведениями не располагает военный комиссариат региона, министерство соцзащиты населения и труда запрашивает их в воинских частях. Решение о назначении выплаты принимается специальной комиссией в течение десяти календарных дней после получения необходимых данных.

Белгородская область также выплачивает 500 тыс. руб. участникам спецоперации за ранения средней и «большой» тяжести, 3 млн руб. — семьям погибших военнослужащих.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова

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