В результате обстрела белгородского Шебекина пострадала женщина

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате чего сострадала женщина. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, раненая — пассажирка автомобиля, который проезжал по дороге в момент попадания в нее одного из снарядов.

«Взрывной волной выбило стекла в проезжающем автомобиле. У пострадавшей легкая контузия, от госпитализации она отказалась»,— написал глава региона.

Также в результате обстрела выявлены повреждения в восьми частных домах и четырех автомобилях. Также повреждена линия электропередачи.

Отметим, что это уже не первый случай обстрела с ранеными сегодня. Утром в результате обстрела ВСУ поселка Уразово Валуйского горокруга Белгородской области пострадали две женщины. У одной из них легкая контузия, у другой осколками стекла рассечена бровь.

Кроме того, в результате обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского горокруга в разной степени повреждены пять частных домов и линия электропередачи.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова