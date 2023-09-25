Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 32 боеприпаса

За прошедшие сутки ВСУ использовали для ударов по Белгородской области по меньшей мере 32 единицы различных боеприпасов. Это следует из данных, опубликованных губернатором Вячеславом Гладковым в его Telegram-канале. По данным главы региона, от обстрелов пострадал один человек, в одном из населенных пунктов зарегистрированы разрушения.

  • В Белгородском районе по селу Наумовка выпустили четыре артиллерийских снаряда. В селе Ближнем сбит украинский беспилотник. В селе Стрелецком сработала система ПВО, выявлены повреждения кровли в одном частном доме.
  • В Валуйском горокруге под минометный обстрел попало село Долгое, было зафиксировано два прилета.
  • В Волоконовском районе на окраине села Новое сброшенный с дрона осколочный боеприпас попал в проезжающий «КАМАЗ». Водитель получил легкую контузию и осколочные ранения, самостоятельно обратился в центральную районную больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. После этого пострадавшего отпустили домой на амбулаторное лечение.
  • В Краснояружском районе по окраинам поселка Прилесье и села Графовка выпустили по два артиллерийских снаряда. Также под артобстрел попала окраина поселка Илек-Пеньковка, зафиксировано три прилета.
  • В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка со сторону Украины выпустили девять минометных снарядов, по селу Вознесеновка — пять, по МАПП «Шебекино» — три.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...