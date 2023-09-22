Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 22 сентября

10:06. Волонтер из Мичуринска Тамбовской области спас в зоне СВО из перевернувшегося «Урала» бойца, которому стало плохо за рулем. Как сообщили в правительстве региона, 28-летний Дмитрий Топильский во время возвращения с одной из миссий увидел, как военный автомобиль резко вылетел на обочину.

«Водитель был без сознания: он ударился головой. Машина продолжала работать, выпадали боеприпасы из кузова, еще и солярка вытекала. Я открыл капот, заглушил двигатель, и в этот момент водитель зашевелился. Я залез в кабину и вытащил его»,— процитировали волонтера в облправительстве.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 сентября