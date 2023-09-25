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Сотрудница завода была ранена при обстреле белгородского Шебекина

В результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области пострадала сотрудница одного из местных промышленных предприятий. Женщина получила поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопатки и правой кисти. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавшая доставлена в центральную районную больницу.

На территории снаряда зафиксировано попадание не менее трех снарядов. Есть повреждения в нескольких цехах. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Это уже четвертая мирная жительница, пострадавшая при сегодняшних обстрелах Белгородской области. Ранее одна женщина получила травмы при атаке Шебекина, две — при ударе по поселку Уразово Валуйского городского округа.

Алина Морозова

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