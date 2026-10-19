Хакер с помощью ИИ взломал сайты более 100 компаний

По данным компании, с 25 сентября агенты пытались взломать более 1,2 тыс. сайтов в США, Канаде, Австралии и Японии. Успешный взлом занимал около 23 часов и стоил примерно $50. Инструкции хакера умещались менее чем в 100 китайских иероглифов. Для взлома использовались DeepSeek и Claude Code.