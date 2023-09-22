Главные новости за 18 — 22 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

План реновации 110 га у Саратовской набережной утвержден на градсовете. Земля вытянулась вдоль набережной более чем на 3,5 км — там расположено множество частных домовладений, коммерческих и административных зданий; в одном из них размещается Арбитражный суд Саратовской области.

Саратову на достройку спорткомплекса «Протон-арена» выделят 317,5 млн руб.

Депутат Саратовской облдумы Дмитрий Пьяных (ЛДПР) стал зампредом Молодежного парламента при Государственной думе. Политик рассказал «Ъ», что ему предстоит налаживать работу молодежных совещательных органов по всей стране. Политологи отмечают: новый пост не столько даст политические очки депутату, сколько станет «билетом» для молодых однопартийцев.

Верховный суд изучил астраханское дело о сломанной ноге. Житель Ахтубинского района Александр Макухин, который, защищая жену от агрессивного соседа, сломал тому ногу, добился оправдания в высшей инстанции.

В Саратове на ряде улиц хотят запретить электросамокаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал жалобу саратовцев на региональное министерство строительства и ЖКХ в прокуратуру. Надзорный орган проверит выделение земли под жилую застройку без социнфраструктуры «вплоть до возбуждения уголовного дела».

АО «Группа компания «ЕКС» освоит 0,9 млрд руб. на ремонте больницы в Волжском.

Пензенские власти назвали новые сроки окончания реконструкции цирка. Строительно-монтажные работы планируют закончить к весне 2024 года, а поставку основного объема оборудования завершат к первому кварталу 2025 года.

Волгоградские следователи проверяют сервисы электросамокатов.

Коммунальные концессии Волгограда возглавил Михаил Гущин.

В Саратовской области средняя зарплата упала на 1,5 тыс. руб.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин просит прокуратуру проверить работу его же подчиненных. Главу региона заинтересовали все выданные в 2023 году разрешения на строительства — с начала года такие полномочия с муниципального уровня перешли подчиненным председателя кабмина господина Бусаргина.

Собиравшаяся прокладывать путь из Саратова в Китай компания банкротится. Предполагалось, что автобан из Гамбурга в Шанхай пройдет через Саратовскую область, для чего планировалось возведение нового моста через Волгу. Частично проект «Меридиан» «перехватил» «Автодор», но и госкорпорация отложила его на неопределенный срок.

СКР проверит попытки Фонда развития территорий взыскать деньги с саратовских дольщиков.

В Саратовской области многодетным разрешили забирать любые свободные участки.

В Саратовской области сняли часть энтеровирусных ограничений.

Глава Балаковского района Саратовской области получил представление за нанятого подчиненной зятя.

Саратовская областная дума одобрила введение новых налоговых льгот для бизнеса. В тексте предложенных губернатором Романом Бусаргиным поправок говорится, что в случае малых предприятий речь идет об установлении на 2024-2026 годы налоговой ставки с базой «доходы» — 2% вместо 6%, «доходы» минус «расходы» — 7,5% вместо 15%.

Саратов готовится к смене подрядчика, порядка двух лет реконструирующего одно из культовых сооружений города — театр оперы и балета. Губернатор Роман Бусаргин анонсировал судебные иски о разрыве контракта на прошлой неделе. Чиновники также требуют от ООО «Адепт Строй» вернуть 423 наименования закупленного в рамках контракта сценического и технологического оборудования стоимостью порядка 500 млн руб. Договоры на хранение истекли еще 9 месяцев назад — руководитель организации уверяет, что не раз предлагал региону забрать технику, но так и не дождался ответа.

Банк России опубликовал данные об инфляции в Федерации и ее субъектах за август 2023 года. Повсеместно наблюдается увеличение темпов роста цен. К моменту сбора урожая оказалось, что привычного сезонного снижения не будет, стоимость овощей и фруктов растет. Из регионов присутствия «Ъ» более остальных указанный процесс затронул Волгоградскую область. Эксперты объясняют ситуацию подорожанием бензина, иностранных семян и запчастей, усложнением логистических цепочек и сокращением посевных площадей. Самым вероятным выходом из ситуации специалисты видят усугубление последнего процесса. Цены, считают собеседники «Ъ», будут расти дальше.

В Пензе вырастет налог на стоянки и многоуровневые парковки.

В Саратовской области представили нового руководителя Росгвардии Геннадия Юдина.

Саратовские власти анонсировали открытие логоцентра за 1 млрд руб.

В Саратове автобусную проблему решат деньгами налогоплательщиков и трактористами. Горожане ежедневно жалуются на работу общественного транспорта. Коллапс начался после начала реализации проекта скоростного трамвая. Сегодня в Саратове закрывают большую часть трамвайных маршрутов, но автобусные перевозчики оказываются не готовыми принять пассажиропоток.

В СКР затребовали доклад о халатности при выдаче земли саратовским многодетным.

В Саратове вынесли приговор отдавшему, по версии суда, строителям квартиры сирот Денису Боткину. Фигурант возглавлял ООО «Госжилстрой».

Астрахань, Волгоград и Саратов готовятся внедрять дроны в сельское хозяйство.

Спикер Госдумы просит прокуратуру проверить застройку саратовского «Авиатора». Горожане обратились к федеральному политику с жалобой на действия региональных властей, которые, по словам жителей, игнорируют требования не допустить возведение 25-этажного односекционного дома и 27-этажного пятисекционного.

Дарья Васенина

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