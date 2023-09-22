В СКР затребовали доклад о халатности при выдаче земли саратовским многодетным

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя управления по Саратовской области Дмитрию Костину доложить о ходе дала о предоставлении многодетным семьям участков без коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Внимание силовиков привлекло видеообращение, оставленное в социальных сетях ведомства. Многодетные родители рассказали, что в 2014-15 годах получили земельные участки без коммуникаций: газа, электричества, водоснабжения и дорог.

Саратовцы отметили, что расстояние до остановки общественного транспорта составляет порядка четырех км, при этом автобусы ходят только весенне-осенний период.

Указанные обстоятельства уже легли в основу уголовного дела, возбужденного по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Расследование контролирует Руководитель СКР Александр Бастрыкин.

Никита Маркелов

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