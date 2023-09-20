СКР проверит попытки Фонда развития территорий взыскать деньги с дольщиков

Саратовские следователи изучат попытки ППК «Фонд развития территорий» взыскать деньги с обманутых дольщиков ЖК «Победа» на Усть-Курдюмской. Соответствующее поручение и. о. руководителя регионального следственного управления Дмитрий Костин поучил от главы ведомства Александра Бастрыкина.

В информационном центре СК отмечают, что обратили внимание на публикации в социальных сетях и СМИ о попытках федерального фонда, который создан с целью восстанавливать права обманутых дольщиков, взыскать с граждан ранее выплаченные взамен квартир средства.

Как ранее сообщал «Ъ», в исковых заявлениях юристы фонда ссылаются на недействительную норму, утверждая, что деньги выплачены ошибочно, поскольку граждане приобретали жилье после подачи заявления о банкротстве в отношении одного из застройщиков «Победы».

Никита Маркелов