Позолоченные грядки

Банк России опубликовал данные об инфляции в Федерации и ее субъектах за август 2023 года. Повсеместно наблюдается увеличение темпов роста цен. Особенно выделяется плодоовощная продукция — к моменту сбора урожая оказалось, что привычного сезонного снижения не будет, стоимость овощей и фруктов растет. Из регионов присутствия «Ъ» более остальных указанный процесс затронул Волгоградскую область. Эксперты объясняют ситуацию подорожанием бензина, иностранных семян и запчастей, усложнением логистических цепочек и сокращением посевных площадей. Самым вероятным выходом из ситуации специалисты видят усугубление последнего процесса. Цены, считают собеседники «Ъ», будут расти дальше.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на овощи
Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ
Центробанк РФ (ЦБ) привел данные по инфляции в регионах России в августе этого года. Годовая инфляция в Пензенской области выросла за месяц на 0,97 п.п. с 3,6% в июле до 4,57 в августе. Средний показатель по Приволжскому федеральному округу — 4,69% (месяцем ранее 3,84), по России — 5,15 (4,3%). «В основном такой ценовой динамике в регионе способствовали ослабление рубля и увеличение спроса на отдельные непродовольственные товары»,— объяснил регулятор. Базовая инфляция выросла с 2,54% до 3,64. В апреле темпы роста цен составляли в регионе 1% (баз. — 0,85%). Скачок с 1,96 до 2,54% произошел в июне-июле.
ЦБ уточнил, что опирается на информацию Росстата. Статистики учитывали данные по ценам на продовольственные товары (в.т. ч. плодоовощная продукция), непродовольственные и услуги (ЖКХ, общественный транспорт). По всем показателям, кроме одного, в Пензенской области инфляция составила в августе от 2,61% (непродовольственные товары) до 7,71 (услуги в целом). На 3,4% дешевеет общественный транспорт. Плодоовощная продукция дорожает на 25,56%, в июне — 19,14.
Темпы роста цен на продовольственные товары Пензенской области в целом ускорились за месяц на два процента и составили в августе 4,47%. «Из-за ослабления рубля у животноводов выросли расходы на обслуживание импортного оборудования, покупку иностранных кормовых добавок. В результате ускорился годовой рост цен на мясо птицы, свинину, мясные копчености», — объясняет регулятор. Курсом же рубля обусловлен и рост цен на бананы и апельсины.
В Саратовской области годовая инфляция ускорилась в августе в сравнении с июнем на 1,34 п.п. и составила 5,06% (баз.— 3,89) вместо 3,72 (3,12). «Во многом это объясняется усилением давления со стороны издержек производителей и поставщиков, в том числе из-за ослабления рубля, а также увеличением спроса на отдельные товары»,— объясняет ЦБ.
Темпы роста цен выросли от 3,35% на непродовольственные товары до 9,13 — на ЖКХ.Сильнее всего снова выделяется плодоовощная продукция — 18,05% в августе против 4,05 в июле. До этого овощи и фрукты дешевели — минус 13,7% в апреле, 16,68 — в мае, 11,43 — в июне.
«Удорожание импортных овощей и фруктов на фоне ослабления рубля привело к ускорению годового роста цен на плодоовощную продукцию в целом. Такой динамике также способствовал эффект низкой базы: в августе 2022 года плодоовощная продукция заметно дешевела благодаря расширению посевных площадей относительно 2021го, повышению урожайности, а также за счет увеличения импортных поставок и укрепления рубля»,— разъясняет ЦБ.
«Цены на оптовом рынке бензина продолжали расти: влияли ожидания корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям и удорожание бензина на мировом рынке»,— объяснил регулятор один из факторов роста цен на товары.
В Южном федеральном округе инфляция по итогам августа составила 5,63%. В Астраханской области — 4,22 (баз.— 3,56) против 3,75 (3,11) в июле. Показатели региона оказались самыми «спокойными» среди субъектов наблюдения «Средней Волги»: от 2,64% — продовольственные товары, до 11,1 — пассажирский транспорт. В апреле инфляция составляла 3,32%, в мае — 2,79, июне — 3,59. Базовая инфляция апреля оказалась выше августовской — 3,72%.
«Изза более неблагоприятной по сравнению с июлем гидрологической обстановки на местном рынке снизилось предложение живой рыбы. Увеличился спрос ряда стран ближнего и дальнего зарубежья на астраханскую и российскую рыбу, что также вызвало сокращение предложения на внутреннем рынке. Вместе с ростом транспортных расходов на фоне удорожания топлива это привело к ускорению роста цен на рыбопродукты», — сообщает регулятор. Также отмечается рост цен на топливо из-за перебоев с поставками во время ремонта на местном газоперерабатывающем комплексе.
Самый интенсивный рост цен зафиксирован в Волгоградской области — 5,29% (баз.— 3,99) по итогам августа (в июле было 4,09%, баз.— 2,64). Сильнее всего дорожает плодоовощная продукция — в июле и августе 21,49% и 28,67 соответственно. С апреля по июнь овощи дешевели: – 13,16%, 13,87 и 2,61 соответственно. В прошлом году, по данным ЦБ и Росстата, ситуация была противоположной: в апреле, мае и июне продолжался начавшийся в конце зимы 2022-го рост цен, в июле и августе овощи и фрукты уже дешевели- сначала на 04%, в августе — на 8,37%. В 2021 году рост цен на плодоовощную продукцию продолжался на протяжении года, но был более «размеренным», в августе инфляцию оценивали в 18,06%.
В остальном инфляция товаров и услуг Волгоградской области составила в августе 2023-го от 4,03% — продовольственные в целом, до 8,9% — услуги. В апреле инфляция составляла в регионе 1,61% (баз. — 1,84), в мае — 1,7 (1,8), июне — 2,67 (2,05). Среди объяснений ЦБ роста цен для Волгоградской области выделилась нехватка рабочей силы на продовольственных предприятиях, остальные причины схожи с обозначенными для других регионов.
«Для ограничения масштаба отклонения инфляции от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки (сейчас 13% — „Ъ“). Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежнокредитной политики годовая инфляция составит 6,07,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — обещает ЦБ.
Член экспертного совета при Государственной думе Дмитрий Тортев объяснил «Ъ», что традиционной для Поволжья осенней дефляции не произошло в связи с удорожанием иностранных семян и запчастей, а также топлива. «Разбалансировка топливного рынка и отсутствие внутренних запасов увеличили расходы аграриев на топливо в регионах Поволжья на 30–50%. Конечно, это увеличивает себестоимость урожая»,— отметил собеседник.
«Сельхозпродукция реализуется через торговые сети, которые взяли на себя обязательства (по факту) держать низкие цены за счет снижения маржи сельхозпроизводителей. Выхода три: или аграрии повышают закупочные цены, чего точно не произойдет, поскольку у ритейла сильные переговорные позиции; либо будут сокращать посевные площади, что, скорее всего, и произойдет»; либо Минсельхоз предоставит компенсацию за подорожавшее топливо, как это было в 2018 году, чтобы хоть как-то стабилизировать рынок. Но пока этот сценарий маловероятен»,— считает эксперт.
«Инфляция — как температура у больного»,— считает экономист Дмитрий Прокофьев. «Поскольку экономика находится в не самом устойчивом состоянии, то инфляционные вспышки — это реакция на то, что где-то что-то не учли, где-то потеряли, возникли непредвиденные расходы»,— объяснил специалист «Ъ» и предположил, что инфляция продолжит расти.
Независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин уточнил «Ъ», что ритейлеры в условиях резкого роста цен ведут себя традиционно: «максимально стараются взять на себя издержки в моменте, резко не повышают цены, даже иногда работают в минус, чтобы не было никаких социальных потрясений. Естественно, такая практика долго продолжаться не может. Во время сдерживания анализируют, почему выросли цены. Стараются либо договариваться с поставщиками, либо менять их или ассортимент, выводить какие-то позиции, добавлять что-то другое — по более низким ценам».
Отдельно господин Лачугин отметил рост цен на огурцы. Собеседник объяснил это переводом посевных площадей под помидоры. По прогнозу эксперта, пика цены на огурцы достигнут в феврале 2024-го.
«Цены будут расти, потому что фермеры либо должны выросшие издержки закладывать в цену, либо они разорятся, и у нас будет дефицит на полках, а он никому не нужен, поэтому магазины все равно будут заполнены товаром, но он будет дороже»,— резюмировал собеседник.
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