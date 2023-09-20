Позолоченные грядки

Банк России опубликовал данные об инфляции в Федерации и ее субъектах за август 2023 года. Повсеместно наблюдается увеличение темпов роста цен. Особенно выделяется плодоовощная продукция — к моменту сбора урожая оказалось, что привычного сезонного снижения не будет, стоимость овощей и фруктов растет. Из регионов присутствия «Ъ» более остальных указанный процесс затронул Волгоградскую область. Эксперты объясняют ситуацию подорожанием бензина, иностранных семян и запчастей, усложнением логистических цепочек и сокращением посевных площадей. Самым вероятным выходом из ситуации специалисты видят усугубление последнего процесса. Цены, считают собеседники «Ъ», будут расти дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на овощи

Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на овощи

Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Центробанк РФ (ЦБ) привел данные по инфляции в регионах России в августе этого года. Годовая инфляция в Пензенской области выросла за месяц на 0,97 п.п. с 3,6% в июле до 4,57 в августе. Средний показатель по Приволжскому федеральному округу — 4,69% (месяцем ранее 3,84), по России — 5,15 (4,3%). «В основном такой ценовой динамике в регионе способствовали ослабление рубля и увеличение спроса на отдельные непродовольственные товары»,— объяснил регулятор. Базовая инфляция выросла с 2,54% до 3,64. В апреле темпы роста цен составляли в регионе 1% (баз. — 0,85%). Скачок с 1,96 до 2,54% произошел в июне-июле.

ЦБ уточнил, что опирается на информацию Росстата. Статистики учитывали данные по ценам на продовольственные товары (в.т. ч. плодоовощная продукция), непродовольственные и услуги (ЖКХ, общественный транспорт). По всем показателям, кроме одного, в Пензенской области инфляция составила в августе от 2,61% (непродовольственные товары) до 7,71 (услуги в целом). На 3,4% дешевеет общественный транспорт. Плодоовощная продукция дорожает на 25,56%, в июне — 19,14.

Темпы роста цен на продовольственные товары Пензенской области в целом ускорились за месяц на два процента и составили в августе 4,47%. «Из-за ослабления рубля у животноводов выросли расходы на обслуживание импортного оборудования, покупку иностранных кормовых добавок. В результате ускорился годовой рост цен на мясо птицы, свинину, мясные копчености», — объясняет регулятор. Курсом же рубля обусловлен и рост цен на бананы и апельсины.

В Саратовской области годовая инфляция ускорилась в августе в сравнении с июнем на 1,34 п.п. и составила 5,06% (баз.— 3,89) вместо 3,72 (3,12). «Во многом это объясняется усилением давления со стороны издержек производителей и поставщиков, в том числе из-за ослабления рубля, а также увеличением спроса на отдельные товары»,— объясняет ЦБ.

Темпы роста цен выросли от 3,35% на непродовольственные товары до 9,13 — на ЖКХ.Сильнее всего снова выделяется плодоовощная продукция — 18,05% в августе против 4,05 в июле. До этого овощи и фрукты дешевели — минус 13,7% в апреле, 16,68 — в мае, 11,43 — в июне.

«Удорожание импортных овощей и фруктов на фоне ослабления рубля привело к ускорению годового роста цен на плодоовощную продукцию в целом. Такой динамике также способствовал эффект низкой базы: в августе 2022 года плодоовощная продукция заметно дешевела благодаря расширению посевных площадей относительно 2021го, повышению урожайности, а также за счет увеличения импортных поставок и укрепления рубля»,— разъясняет ЦБ.

«Цены на оптовом рынке бензина продолжали расти: влияли ожидания корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям и удорожание бензина на мировом рынке»,— объяснил регулятор один из факторов роста цен на товары.

В Южном федеральном округе инфляция по итогам августа составила 5,63%. В Астраханской области — 4,22 (баз.— 3,56) против 3,75 (3,11) в июле. Показатели региона оказались самыми «спокойными» среди субъектов наблюдения «Средней Волги»: от 2,64% — продовольственные товары, до 11,1 — пассажирский транспорт. В апреле инфляция составляла 3,32%, в мае — 2,79, июне — 3,59. Базовая инфляция апреля оказалась выше августовской — 3,72%.

«Изза более неблагоприятной по сравнению с июлем гидрологической обстановки на местном рынке снизилось предложение живой рыбы. Увеличился спрос ряда стран ближнего и дальнего зарубежья на астраханскую и российскую рыбу, что также вызвало сокращение предложения на внутреннем рынке. Вместе с ростом транспортных расходов на фоне удорожания топлива это привело к ускорению роста цен на рыбопродукты», — сообщает регулятор. Также отмечается рост цен на топливо из-за перебоев с поставками во время ремонта на местном газоперерабатывающем комплексе.

Самый интенсивный рост цен зафиксирован в Волгоградской области — 5,29% (баз.— 3,99) по итогам августа (в июле было 4,09%, баз.— 2,64). Сильнее всего дорожает плодоовощная продукция — в июле и августе 21,49% и 28,67 соответственно. С апреля по июнь овощи дешевели: – 13,16%, 13,87 и 2,61 ­соответственно. В прошлом году, по данным ЦБ и Росстата, ситуация была противоположной: в апреле, мае и июне продолжался начавшийся в конце зимы 2022-го рост цен, в июле и августе овощи и фрукты уже дешевели- сначала на 04%, в августе — на 8,37%. В 2021 году рост цен на плодоовощную продукцию продолжался на протяжении года, но был более «размеренным», в августе инфляцию оценивали в 18,06%.

В остальном инфляция товаров и услуг Волгоградской области составила в августе 2023-го от 4,03% — продовольственные в целом, до 8,9% — услуги. В апреле инфляция составляла в регионе 1,61% (баз. — 1,84), в мае — 1,7 (1,8), июне — 2,67 (2,05). Среди объяснений ЦБ роста цен для Волгоградской области выделилась нехватка рабочей силы на продовольственных предприятиях, остальные причины схожи с обозначенными для других регионов.

«Для ограничения масштаба отклонения инфляции от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году потребовалось повышение ключевой ставки (сейчас 13% — „Ъ“). Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежнокредитной политики годовая инфляция составит 6,07,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — обещает ЦБ.

Член экспертного совета при Государственной думе Дмитрий Тортев объяснил «Ъ», что традиционной для Поволжья осенней дефляции не произошло в связи с удорожанием иностранных семян и запчастей, а также топлива. «Разбалансировка топливного рынка и отсутствие внутренних запасов увеличили расходы аграриев на топливо в регионах Поволжья на 30–50%. Конечно, это увеличивает себестоимость урожая»,— отметил собеседник.

«Сельхозпродукция реализуется через торговые сети, которые взяли на себя обязательства (по факту) держать низкие цены за счет снижения маржи сельхозпроизводителей. Выхода три: или аграрии повышают закупочные цены, чего точно не произойдет, поскольку у ритейла сильные переговорные позиции; либо будут сокращать посевные площади, что, скорее всего, и произойдет»; либо Минсельхоз предоставит компенсацию за подорожавшее топливо, как это было в 2018 году, чтобы хоть как-то стабилизировать рынок. Но пока этот сценарий маловероятен»,— считает эксперт.

«Инфляция — как температура у больного»,— считает экономист Дмитрий Прокофьев. «Поскольку экономика находится в не самом устойчивом состоянии, то инфляционные вспышки — это реакция на то, что где-то что-то не учли, где-то потеряли, возникли непредвиденные расходы»,— объяснил специалист «Ъ» и предположил, что инфляция продолжит расти.

Независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин уточнил «Ъ», что ритейлеры в условиях резкого роста цен ведут себя традиционно: «максимально стараются взять на себя издержки в моменте, резко не повышают цены, даже иногда работают в минус, чтобы не было никаких социальных потрясений. Естественно, такая практика долго продолжаться не может. Во время сдерживания анализируют, почему выросли цены. Стараются либо договариваться с поставщиками, либо менять их или ассортимент, выводить какие-то позиции, добавлять что-то другое — по более низким ценам».

Отдельно господин Лачугин отметил рост цен на огурцы. Собеседник объяснил это переводом посевных площадей под помидоры. По прогнозу эксперта, пика цены на огурцы достигнут в феврале 2024-го.

«Цены будут расти, потому что фермеры либо должны выросшие издержки закладывать в цену, либо они разорятся, и у нас будет дефицит на полках, а он никому не нужен, поэтому магазины все равно будут заполнены товаром, но он будет дороже»,— резюмировал собеседник.

Дарья Васенина

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