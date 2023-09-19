Пензенские власти назвали новые сроки окончания реконструкции цирка

Строительно-монтажные работы на Пензенском цирке планируют закончить к весне 2024 года. Об этом со ссылкой на данные подрядной организации рассказали чиновники в ответ на комментарий пользователя под одним из постов на странице губернатора Олега Мельниченко в социальной сети «VK».

По словам властей, поставка основного объема технологического оборудования будет завершена к первому кварталу 2025 года.

Изначально здание цирка планировали ввести в эксплуатацию после реконструкции еще в 2014 году. Работы растянулись из-за многочисленного переноса сроков: их объясняли ростом стоимости стройматериалов, сменой руководства «Росгосцирка», а также работающих на объекте подрядчиков.

Никита Маркелов

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