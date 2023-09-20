Глава Балаковского района получил представление за нанятого подчиненной зятя

Прокуратура Балакова Саратовской области сообщила о конфликте интересов и злоупотреблении служебным положением в районной администрации.

Надзорное ведомство выяснило, что вошедшая в состав конкурсной комиссии по отбору перевозчиков на муниципальных маршрутах начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Татьяна Макарова проголосовала за своего зятя — Сергея Логийко, учредителя и руководителя ООО «БАЛАТП».

По данным Kartoteka.ru, указанная организация создана 8 июля 2019 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. В фирме работают восемь человек. ОКВЭД: деятельность сухопутного пассажирского транспорта — перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

Господин Логийко получал подряды на популярные городские маршруты № 9 и 10. Жалобы местных жителей на работу перевозчика и указания на аффилированность чиновникам местные СМИ начали публиковать почти сразу после основания — в 2019-м.

Прокуратура внесла представление главе Балаковского района Сергею Грачеву.

Дарья Васенина

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