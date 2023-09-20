Саратовская областная дума одобрила введение новых налоговых льгот для бизнеса

Депутаты Саратовской областной думы на очередном 19-м заседании одобрили законопроект о внедрении новых налоговых льгот для бизнеса. Из заксобрания велась прямая трансляция.

Ряд налоговых льгот установили для управляющих компаний (УК) и резидентов технопарков, гаражных кооперативов и субъектов малого предпринимательства, которые впервые зарегистрировались в регионе и работают по упрощенной системе налогообложения.

В тексте предложенных губернатором Романом Бусаргиным поправок, опубликованном на сайте регпарламента, говорится, что в случае малых предприятий речь идет об установлении на 2024-2026 годы налоговую ставку с базой «доходы» — 2% вместо 6%, «доходы» минус «расходы» — 7,5% вместо 15%.

«Предлагается с 1 января 2024 года установить льготу по налогу на имущество организаций для УК и резидентов технопарков в размере 4,5% от налога, исчисленного к уплате по ставке 2,2%, и в размере 5% от налога, исчисленного к уплате по ставке 2%», — говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, внесенному также главой региона.

Дарья Васенина

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