План реновации 110 га у Саратовской набережной утвержден на градсовете

Градостроительный совет при правительстве Саратовской области утвердил новую концепцию развития набережной. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ региона. В разработанном чиновниками документе речь идет об участке в границах ул.

Чернышевского, Бабушкин взвоз, Большая Садовая и берега Волги. Земля вытянулась вдоль набережной более чем на 3,5 км; ее площадь составляет порядка 110 га — там расположено множество частных домовладений, коммерческих и административных зданий; в одном из них размещается Арбитражный суд Саратовской области.

Кадастровые кварталы на территории сейчас поделены на 479 участков. Принятая градостроительным советом концепция предлагает «упорядочить функциональное зонирование территории, раскрыть потенциал объектов культурного наследия, предусмотреть создание на территории новых объектов досуга и отдыха», — уверяют чиновники. Среди предполагаемых объектов — «рекреационное пространство», конгресс-холл, аквапарк, парк аттракционов (ул. Шелковичная), многофункциональный детский развлекательный центр (ул. Садовая), гостиничный комплекс (ул. Провиантская), парковки и причал для маломерны судов. Чиновники планируют разместить на указанной территории и некоторые «федеральные органы исполнительной власти», не уточняя, где и какие именно.

Новая концепция ляжет в основу изменений в генеральный план Саратова, правила землепользования и застройки, а также проект планировки указанных территорий.

Отмечается, что региональный минстрой инициировал принятие необходимых для дальнейшего продвижения инициативы нормативных актов.

Никита Маркелов

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