В Саратове автобусную проблему решат деньгами налогоплательщиков и трактористами

Глава администрации Саратова Лада Мокроусова рассказала в личном Telegram-канале о встрече с представителями городских автобусных перевозчиков, министерства труда и социальной защиты и ГУ МВД по Саратовской области, а также с руководителями центров занятости. Совместными усилиями решали вопрос недостатка водителей в городе.

«Ежедневно в Саратове курсируют 87 автобусных маршрутов. При этом, на линию выходят лишь 75% автобусов от нормативной потребности. Даже при наличии свободных единиц техники причиной недовыпуска часто является острая нехватка кадров», — объяснила ситуацию госпожа Мокроусова.

Напомним, горожане ежедневно жалуются на работу общественного транспорта. Коллапс начался после начала реализации проекта скоростного трамвая. Сегодня в Саратове закрывают большую часть трамвайных маршрутов, но автобусные перевозчики оказываются не готовыми принять пассажиропоток.

Глава города пообещала, что на базе центров занятости проведут встречи с соискателями. Чиновница заверила: составлены списки людей, готовых трудиться в сфере городских перевозок. С министерством сельского хозяйства Саратовской области прорабатывают возможность привлечения зимой на работу в город «лиц, задействованных в мероприятиях, связанных с растениеводством».

Граждан, желающих поработать водителями автобусов, призывают обратиться в комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города.

В комментариях к посту горожане указывают на низкие «процентные» зарплаты водителей, из-за которых люди не спешат устраиваться на такую работу. Вопросы саратовцев вызывает и ситуация, в которой чиновникам, работа которых оплачивается в том числе деньгами налогоплательщиков, приходится помогать выигравшим конкурсы перевозчикам. Последние получают оплату своих услуг из тех же налогов. Более того, неясным остается, почему в Саратове сначала начали демонтировать трамвайные рельсы, и только потом обеспокоились недостатком водительских кадров.

Дарья Васенина

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