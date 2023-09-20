Шум за сценой

Саратов готовится к смене подрядчика, порядка двух лет реконструирующего одно из культовых сооружений города — театра оперы и балета. Губернатор Роман Бусаргин анонсировал судебные иски о разрыве контракта на прошлой неделе. Чиновники также требуют от ООО «Адепт Строй» вернуть 423 наименования закупленного в рамках контракта сценического и технологического оборудования стоимостью порядка 500 млн руб. При этом договоры на хранение истекли еще 9 месяцев назад — руководитель организации уверяет, что не раз предлагал региону забрать технику, но так и не дождался ­ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На сегодня стоимость реконструкции оперного театра оценивается в 2 млрд

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ На сегодня стоимость реконструкции оперного театра оценивается в 2 млрд

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Саратовской области рассмотрит иск ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства» (УКС) к подрядчику на реконструкции театра оперы и балета ООО «Адепт Строй» 17 октября — чиновники требуют вернуть закупленное оборудование на сумму свыше 456 млн. В исковом заявлении за подписью директора УКС Владимира Шевцова указаны семь договоров ответственного хранения, заключенные с «Адепт Строем» — в них перечислены 423 наименования сценического и технологического оборудования.

Согласно карточке контракта на портале «Госзакупки», все документы подписаны директором УКС (два с приставкой и.о.); два датированы декабрем 2020 года, еще четыре концом 2021го и один февралем 2022го. В каждом из документов указан срок действия договора; во всех случаях он истек в декабре 2022 года. Именно к концу прошлого года, согласно изначальным планам, должна была закончиться реконструкция театра, однако сторонам удалось договориться о продлении срока до 15 декабря 2023 года. Такую дату назначил Арбитражный суд Саратовской области в ходе рассмотрения иска подрядчика к УСК о продлении срока реконструкции. В мотивировочной части решения о договорах на хранение оборудования упоминаний нет.

Сведений о продлении действия документов в открытых источниках нет.

•Каменное здание саратовского театра оперы и балета построено в 1865 году. В 1962 году строение капитально реконструировали. Первые трещины на фасаде появились в начале 2000х годов. Реконструкцией объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения с октября 2020 года занимается московское ООО «Адепт Строй». Общая цена контракта превышает 2 млрд руб. Работы, согласно карточке контракта, поделены на четыре этапа. Первый стоимостью 212 млн закончился к декабрю 2020 года; второй стоил более 272 млн и закончился к началу 2022го. Сумма третьего этапа, который должен был стать финальным — почти 1,6 млрд. Именно на его реализацию «Адепт Строй» получил аванс в размере 1,3 млрд руб. Стоимость четвертого этапа, который появился по продлении договора, указана в размере 6,5 млн. Источник финансирования — бюджет РФ.

К моменту выхода публикации чиновники не успели предоставить «Ъ» комментарий о причинах отсутствия интереса к дорогостоящему оборудованию с момента истечения контрактов.

В конце прошлой недели губернатор Роман Бусаргин анонсировал суд с «Адепт строем», предметом которого станет расторжение договора и требование неустойки за срыв графика. Среди причин глава региона называл окончание срока действия лицензии подрядчика на работу с ОКН.

Директор ООО «Адепт Строй» Михаил Варлахин рассказал «Ъ», что не раз обращался к региональным властям с просьбой забрать оборудование: «Я не знаю, зачем они идут в суд. Оборудование у меня на складе в Москве. В его наличии убедилась прокуратура. Им (властям Саратовской области. — «Ъ») это оборудование негде хранить». По словам господина Варлахина, он уже частично привозил технику в Саратов, но вынужден был вернуть в Москву: «Они мне сказали: „Вези в Саратов“, я его привез, мне даже адрес склада указали, но когда я приехал, оказалось, что у них даже договора (со складом. — «Ъ») нет. Второй раз такую ошибку повторять не хотелось бы». Бизнесмен добавил, что даже предлагал чиновникам оплатить два месяца аренды помещений в Саратове, но ответа не ­получил.

«У меня в прошлом году закончился договор, я написал три или четыре письма с просьбой либо продлить договор, либо забрать оборудование. Ни на одно они не ответили». Собеседник «Ъ» добавил, что с момента окончания договоров прошло порядка девяти месяцев — за это время его фирма потратила на аренду складов порядка миллиона рублей. Эту сумму предприниматель намерен требовать у региональных властей через суд. Руководитель «Адепт строя» напомнил, что собственники оборудования — УКС.

Господин Варлахин добавил, что наличие лицензии на работу с ОКН — прописанное в контракте необходимое условие для выполнения работ на театре, однако документ всегда можно продлить, пройдя ­аттестацию.

Директор ООО «Саргорпроект», автор проекта реконструкции Андрей Родионов рассказал «Ъ», что указанное оборудование в Саратове более не представлено: «Meyer Sound — это лучшее профессиональное оборудование, которое есть в театрах. Очень серьезный звук. Активные колонки позволяют создавать эффект присутствия. Итальянская система света, которую успели купить: порядка 12 млн оттенков». Собеседник «Ъ» добавил, что в современных условиях такое оборудование в Россию больше не поставляется. «Оно куплено у официального дилера, то есть будет эксплуатироваться, будут при необходимости проводить регламентные работы». Господин Родионов добавил, что техника занимает объем в «три фуры», а для его хранения нужен специальный температурный режим.

Помимо сценического оборудования на складах хранится и технологическое: «Это и тепловой узел, и новое кондиционирование, вентиляция, дымоудаление, новая трансформаторная подстанция с сухими трансформаторами». По словам эксперта, с учетом инфляции цена некоторых наименований могла вырасти в полтора-два раза.

Никита Маркелов

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