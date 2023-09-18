Депутат на полторы ставки

Депутат Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных стал зампредом Молодежного парламента (МП) при Государственной думе. Политик рассказал «Ъ», что ему предстоит налаживать работу молодежных совещательных органов по всей стране. Политологи отмечают: новый пост не столько даст политические очки депутату, сколько станет «билетом» для молодых однопартийцев.
Дмитрий Пьяных трижды стал самым молодым парламентарием в собраниях разных уровней
Фото: Владимир Барсуков
Глава комитета по спорту, туризму и делам молодежи Саратовской областной думы, координатор саратовского отделения ЛДПР и депутат нижней палаты Федерального собрания VII созыва Дмитрий Пьяных занял пост заместителя председателя Молодежного парламента при Госдуме по развитию сети парламентаризма. Также политик будет курировать работу комиссии по экономике и предпринимательству. Соответствующее решение приняли на первом заседании органа, которое состоялось 18 сентября, рассказали в пресс-службе Саратовской облдумы. Кандидатуру господина Пьяных одобрили для вхождения в МП депутаты Саратовской облдумы в марте этого года.
В сообщении отмечают, что в этом году по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина (ЕР) МП подвергся «серьезному переформатированию». Приоритет на вхождение в орган предоставили участникам специальной военной операции, отслужившим в вооруженных силах или имеющим военно-учетную специальность. В новый состав Молодежного парламента вошли 292 человека, среди которых, как уточнили в пресс-службе Госдумы, 89 региональных депутатов — по одному от парламентов каждого субъекта РФ, 89 муниципальных депутатов — по одному от региона, а также 89 студентов от органов студенческого самоуправления региональных вузов. «Увеличена квота для молодежных организаций политических партий, представленных в Государственной думе,— по пять от каждой. Это позволит принимать участие в работе Молодежного парламента тем, кто уже состоялся в политике, прошел школу выборов и понимает повестку страны и своего региона»,— отметили в ГД.
Уточняется, что одно из ключевых изменений, затронувших новый Молодежный парламент, — обновляемость. Теперь орган формируется на срок полномочий Госдумы, войти в его состав могут россияне до 35 лет, по достижении 36летнего возраста предусмотрена ротация.
«У нас подобралась хорошая команда, которая включает в себя экспертов разных направлений: кандидаты наук, практикующие доктора, действующие депутаты различных уровней, люди, разбирающиеся в своих отраслях, которые могут назвать себя профессионалами. Также представлены участники спецоперации и те, кто активно помогает бойцам как на фронте, так и в своих регионах»,— рассказал Дмитрий Пьяных.
Политик уточнил «Ъ», что заседания Молодежного парламента будут проходить не менее четырех раз в год. «В мои обязанности входит работа с молодежными парламентами регионов. Создание там, где нет. Усиление работы в существующих. Стоит задача приведения к единому знаменателю работы всех молодежных парламентов страны»,— поделился собеседник.
Депутат отметил, что в рамках работы комиссии по экономике и предпринимательству уже обсудили ряд задач, которые политики намерены выполнить до конца года. «В комиссию вошли действующие предприниматели, которые понимают, с чем сталкиваются их молодые коллеги. Они готовы предложить решения по значимым вопросам»,— полагает парламентарий. Господин Пьяных уточнил, что МП готовит предложения для Госдумы.
Политолог Всеволод Колобродов считает, что новый пост является закономерным продолжением пути Дмитрия Пьяных. 31летний политик сохраняет статус «самого молодого депутата» с 2017 года — тогда в VI созыве Саратовской облдумы; затем в Госдуме VII созыва (2020–2021); с 2022го — вновь в Саратовском регпарламенте, уже VII созыва. Курирование вопросов молодежи — «визитная карточка» политика, полагает собеседник «Ъ», и «нет ничего удивительного в том, что карьера господина Пьяных развивается именно в этом направлении».
Также назначение в Российский, пусть и молодежный, парламент, заметил господин Колобродов, даст Дмитрию Пьяных возможность зарабатывать политические очки на федеральной арене.
Политолог, в том числе, указал на важность назначения главы саратовского ЛДПР не столько для него самого, сколько для отделения. «Отделение построено на молодежи. У них действительно большое активное крыло. Для этой самой молодежи, которая трудится сейчас в партии, назначение Пьяных в МП — некий социальный лифт. Через него у них будет возможность сотрудничать с Госдумой»,— полагает Всеволод Колобродов.