В Саратовской области снимают часть энтеровирусных ограничений

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин анонсировал снятие некоторых ограничений, введенных в регионе в связи с распространением энтеровирусной инфекции. Чиновник опубликовал пост в своем Telegram-канале.

Господин Бусаргин отметил, что последние три недели в субъекте РФ фиксируют снижение заболеваемости среди взрослого населения. Завтра глава региона собирается подписать постановление о возобновлении работы бассейнов для обозначенной категории граждан, а также разрешить индивидуальные тренировки членам сборных области по водным видам спорта.

Региональное управление Роспотребнадзора также согласовало проведение на Театральной площади в центре Саратова 24-28 сентября Всероссийского Первенства по автомногоборью. Приедут участники из 37 регионов.

Дарья Васенина

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