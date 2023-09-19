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Коммерсантъ FM
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Волгоградские следователи проверяют сервисы электросамокатов

Следственное управление СКР по Волгоградской области проверит сервисы электросамокатов на наличие фактов оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Как сообщили в центральном аппарате ведомства, процессуальные мероприятия организованы по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

Следователи отмечают, что на территории Волгограда участились случаи травмирования граждан с использованием электросамокатов. Сотрудники СК совместно с полицией уже изъяли упомянутые средства индивидуальной мобильности с территории Центрального района города.

Силовики сообщают, что по результатам проверки «будет дана юридическая оценка бесконтрольного массового предоставления электросамокатов в аренду». Отдельно в СКР обращают внимания на факты использования техники детьми, не имеющими навыка управления.

Никита Маркелов, Саратов

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