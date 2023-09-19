Спикер Госдумы передал жалобу саратовцев на министерство в прокуратуру

Саратовская прокуратура проверит выделение региональным министерством строительства и ЖКХ земли под жилую застройку «вплоть до возбуждения уголовного дела». Как сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов», политик перенаправил полученную от саратовцев жалобу на действия чиновника в надзорный орган.

Ранее жители микрорайона Солнечный-2 опубликовали на портале «Лица губернии» открытое письмо, где пожаловались на планы властей отдать под многоквартирную жилую застройку два участка в Ленинском районе между рынком «На Топольчанской» и строением по адресу Семенова 3.

Горожане напомнили федеральному политику об обещании региональных властей на допускать строительства жилых многоэтажек без объектов социальной инфраструктуры.

«Есть ли предел чиновничьей жадности? А есть ли предел чиновничьей глупости? Увы, в Саратове жадность и глупость саратовских чиновников бесконечны. Им плевать на ваши требования и вашу критику.» — отмечают саратовцы.

Саратовцы напомнили, что в районе, где минстрой готов отдать землю под застройку в школах «уже по 35-40 учеников в классах», а в детсадовских группах «уже по 45 ребятишек».

«Как проводят публичные слушания и в чью пользу принимают решения на слушаниях тоже весь Саратов знает. Тем более, что слушания проводятся в заочном режиме, твори что хочу!», — утверждают авторы обращения.

В ответном сообщении от Вячеслава Володина рассказали, что «вопрос находится на контроле».

Никита Маркелов

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