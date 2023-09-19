Воображаемые трассы и воздушные мосты

Арбитражный суд Москвы дал старт процедуре банкротства в отношении ООО «Меридиан». Компания намеревалась построить одноименную платную скоростную дорогу между Гамбургом и Шанхаем. Предполагалось, что автобан пройдет через Саратовскую область, для чего планировалось возведение нового моста через Волгу. Частично проект "Меридиан" «перехватил» «Автодор», но и госкорпорация отложила его на неопределенный срок. Участники банкротного процесса от комментариев отказываются. Эксперты полагают, что если автобан кто-то и построит, то уже не инициатор проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Меридиан» должен соучредителю Роману Нестеренко 82,34 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Меридиан» должен соучредителю Роману Нестеренко 82,34 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд города Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Меридиан», поровну принадлежащей Роману Нестеренко и уроженцу Саратовской области Александру Рязанову. Заявление о признании компании банкротом подал первый соучредитель, затем к нему присоединился еще один крупный кредитор фирмы — ранее отсудившее у организации 78.8 млн руб. ООО «Велесстрой». «Меридиан» должен был построить одноименную частную скоростную автостраду, связывающую Гамбург (ФРГ) и Шанхай (КНР). Предполагалось, что трасса пройдет через Саратовскую область. В рамках проекта должны были построить новый мост через Волгу — между Воскресенским и Марксовским районами, в самом узком месте реки.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Меридиан» основано 5 апреля 2013 года. Уставный капитал компании составляет 1 млн руб., численность штата на начало этого года — шесть человек, неизменный генеральный директор — Наталия Михан. Она же занимает аналогичные посты в других фирмах господ Рязанова и Нестеренко: ООО «Неруд-М», ЗАО «Русская недвижимость», также участвующее в теоретическом возведении дороги АО «Русская холдинговая компания» (РХК) (уставный капитал компании составляет 647,15 млн руб., штат — один человек, убыток в 2022 году — 71,2 млн руб.).

Определением судьи Елены Злобиной от 14 сентября 2023 года установлена сумма требований Романа Нестеренко к «Меридиану» — 82,34 млн руб., из которых 52,31 млн руб.— проценты по займам, а 5 млн руб.— неустойка. Этим же решением в отношении фирмы ввели процедуру наблюдения. Временным управляющим назначен Александр Серговский. Пока ему предстоит разобраться в бухгалтерии «Меридиана» и выяснить, может ли на самом деле компания расплатиться по долгам. Рассмотрение дела по существу назначили на 5 февраля 2024 года.

28 июня 2022 года Басманный районный суд Москвы вынес решение о выплате господину Нестеренко «Меридианом» семи займов от 500 тыс. до 8 млн руб. Общая сумма составила 19,5 млн руб., коммерсант выдавал деньги под процент от 5 до 7,5. Первый договор займа заключили 18 сентября 2017 года (с продленным впоследствии дважды сроком отдачи до 31 декабря 2020го), а последний — 19 августа 2018го (до 18 августа 2020го).

Изначально удовлетворили требования о выплате процентов 4,5 млн руб. и неустойки 5 млн, но затем апелляционным определением Московского городского суда установили процент за невыплату. Так, к моменту обращения Романа Нестеренко в арбитражный суд для признания «Меридиана» банкротом 16 февраля 2023 года накопилась уже близкая к выше обозначенным 82 млн руб. сумма. 16 мая в дело о банкротстве вступило ООО «Велесстрой» — еще один крупный кредитор «Меридиана», который отсудил в октябре 2022 года у компании 78,8 млн руб. за неуплату по договору от 2015 года. «Велесстрой» также участвовал в строительстве дороги Гамбург-Шанхай. Фирма занималась проектно-изыскательными работами, поэтапно заплатить должны были 400 млн руб. ООО «Меридиан» признало обязательства.

В декабре 2022 года Александр Рязанов пытался через суд исключить Романа Нестеренко из состава «Меридиана», объясняя позицию тем, что последний блокирует важные решения компании, что также затрудняет строительство дороги. Выслушав объяснение господина Нестеренко и рассмотрев доказательства заинтересованности и участия коммерсанта в делах компании, суд решил отказать его партнеру в удовлетворении ­требований.

О намерении продолжить дорогу, которая сократила бы путь из Европы в Азию, общественности объявили в 2016 году. Тогда же сообщалось, что четырехполосная трасса будет полностью платной — 70 евроцентов за километр для перевозчиков из стран, не входящих в ­ЕАЭС.Представители Росавтодора заявляли, что трассу проложат к 2020 году. В октябре 2019го на Саратовском экономическом форуме Александр Рязанов сообщил о планах только начать строительство в 2020м. На тот момент возведение саратовского участка дороги (самого протяженного из всех в РФ) оценивали в 180 млрд руб.

Предполагалось, что от нового проекта Саратовская область получит не только дополнительные налоговые поступления (пресс-служба спикера Государственной думы Вячеслава Володина сообщала о 1,3 млрд руб. после ввода в эксплуатацию), 3,5 тыс. рабочих мест и новую дорогу, но и третий автомобильный мост через Волгу неподалеку от Саратова. В 2019 году господин Рязанов отмечал, что на тот момент свою часть дороги уже построил ­Казахстан.

В июне 2022го председатели госкорпорации «Автодор» сообщали о планах присоединить часть «Меридиана», но уже без «гамбургской» части, к одному из своих проектов. Затем заявили о включении дороги в Юго-Западную хорду, которая должна будет связать Урал, Поволжье и Краснодарский край. Но в мае этого года глава госкорпорации Вячеслав Петушенко рассказал, что денег на этот маршрут пока нет.

Роман Нестеренко от комментариев отказался. Курирующий, по данным «Ъ», «Меридиан» со стороны господина Рязанова Дмитрий Сапожников также на вопросы не ответил. Временный управляющий организации Александр Серговский был назначен только неделю назад и пока не успел ознакомиться с документацией фирмы.

Размышляя о перспективах «Меридиана», юрист Николай Скворцов отметил: выход из банкротства — редкое явление. «Мало кому из компаний удается. Шанс заключить мировое соглашение есть всегда. Однако, по судебной статистике, это происходит в менее 1% банкротных дел»,— рассказал «Ъ» эксперт.

Дарья Васенина