В Саратовской области представили нового руководителя Росгвардии

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенантом Сергеем Просяником. Пресс-служба регионального правительства сообщила о том, что на мероприятии представили нового руководителя управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Саратовской области полковника полиции Геннадия Юдина.

Полковник Юдин вышел на службу в должности милиционера охранно-конвойной службы при УВД Ставропольского края, работал на руководящих должностях ГУ МВД по Южному Федеральному округу. В сентябре 2020 года стал заместителем начальника Управления — начальником центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Воронежской области.

Геннадий Юдин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также медалями Защитник Чеченской Республики и «За отличие в охране общественного порядка».

Дарья Васенина

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