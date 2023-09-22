Спикер Госдумы просит прокуратуру проверить застройку саратовского «Авиатора»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в прокуратуру обращение жителей саратовского микрорайона Авиатор, выступающих против строительства многоэтажек в условиях отсутствия социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов».

Горожане обратились к федеральному политику с жалобой на действия региональных властей, которые, по словам жителей, игнорируют требования не допустить возведение 25-этажного односекционного дома и 27-этажного пятисекционного.

В опубликованном письме саратовцы отмечают, что собрали под обращением к Вячеславу Володину 1,5 тыс. подписей.

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Никита Маркелов