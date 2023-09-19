В Саратовской области средняя зарплата упала на 1,5 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников составила в Саратовской области в июле 2023 года 49,9 тыс. руб., сообщило территориальное управление федеральной службы государственной статистики по региону.

В июне 2023-го средняя зарплата составила в регионе 51,3 тыс. руб. Так, за месяц сумма снизилась на 1,5 тыс. руб.

В сравнении с июлем 2022 года средняя зарплата выросла на 14,9%. Больше всего в отчетном месяце получали в организациях, осуществляющих деятельность профессиональную, научную и техническую — 76,8 тыс. руб.

Дарья Васенина

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