Саратовский губернатор просит прокуратуру проверить работу его подчиненных

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин просит прокуратуру проверить все выданные в 2023 году разрешения на строительства на предмет обеспеченности возводимых домов объектами социальной инфраструктуры. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин передал в прокуратуру обращение граждан, которые пожаловались на решение властей отдать под многоквартирные дома два участка в микрорайоне Солнечный-2. С начала года соответствующие полномочия перешли с муниципального уровня министерству строительства и ЖКХ правительства Саратовской области, возглавляемого господином Бусаргиным.

«Полностью поддерживаю решение Вячеслава Викторовича (Володина — „Ъ“)», — рассказал губернатор и добавил, что ответственные лица, подписывавшие документы, «должны понести наказание согласно закону». Будут ли в правительстве проводить собственную проверку действий госслужащих, Роман Бусаргин не уточнил.

Никита Маркелов

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