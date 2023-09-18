Защита близких в законе

Житель Ахтубинского района Астраханской области Александр Макухин, который, защищая жену от агрессивного соседа, сломал тому ногу, добился оправдания в Верховном суде. Гособвинение сперва пробовало предъявить подсудимому причинение тяжкого вреда здоровью, затем — превышение необходимых пределов самообороны. ВС РФ указал, что при оценке возможного превышения пределов необходимой самообороны нижестоящим инстанциям следует оценивать все обстоятельства и факторы угрозы, исходившей от лиц, против которых применена самооборона. Подобные обвинительные приговоры «не отвечают целям правосудия», говорится в постановлении высшей ­инстанции.

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Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Верховный суд изучил астраханское дело о сломанной ноге

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Коллегия по уголовным делам Верховного суда России оправдала Александра Макухина, обвиненного в превышении допустимых пределов самообороны и приговоренного к году домашнего ареста и выплате компенсации ­пострадавшему.

В ноябре 2020 года в селе Покровка в Астраханской области хозяйка дома вместе со своей подругой готовилась к празднованию 10го дня рождения одной из ее дочерей. Тогда к женщинам ворвался односельчанин, ранее отсидевший 8 лет по тяжким статьям УК. Он выбил ногой калитку, зашел в дом, хватал за волосы и бил гостью, таская ее по всему дому и угрожая убить — и ее, и хозяйку дома, если та попробует защитить подругу.

Хозяйка позвонила мужу, который работал в ночную смену, но был недалеко. Вернувшись, он увидел, что нападавший угрожает убийством и замахивается на его жену. Опасаясь за безопасность своей супруги, он подпрыгнул и ударил двумя ногами нападавшего, в результате чего агрессор получил перелом бедра. Сам же хозяин дома вызвал полицию и скорую, написал заявление. В отношении Александра Макухина, защищавшего дом и жену, было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Ахтубинский районный суд признал господина Макухина невиновным. С этим решением не согласилась прокуратура региона, подавшая апелляцию в облсуд. Тот отменил решение и направил его на новое рассмотрение в район, но уже по статье о превышении необходимых пределов самообороны (ст. 114). И во втором процессе Александра Макухина признали виновным, присудив ему год домашнего ареста, а также взыскав в пользу пострадавшего соседа 80 тыс. рублей компенсации за причиненный здоровью вред и 100 тыс. руб. за моральный ущерб. Апелляционная инстанция посчитала, что фигурант осознавал общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидел возможность причинения тяжкого вреда здоровью оппонента и превысил пределы необходимой обороны, «совершая умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности ­посягательства».

Самого нападавшего признали виновным в нанесении побоев по административной статье, а за проникновение в чужое жилище осудили по уголовной статье (ч. 1 ст 319). Еще одно уголовное дело по факту угрозы убийством (ч. 1 ст. 119) было ­возбуждено.

Судебная коллегия ВС под председательством Дмитрия Сабурова определила обвинительный приговор в отношении Дмитрия Макухина отменить, уголовное дело прекратить за отсутствием состава преступления и признать за ним право на реабилитацию. В решении суда указывается, что обстоятельства происшедшего не были учтены при вынесении приговора, как-то «все происходило на глазах у детей, которые видели, как „потерпевший“ таскал их маму за волосы и угрожал убить». В такой ситуации «обвинительный приговор является несправедливым и не отвечает целям правосудия», подчеркивает высшая инстанция.

«У нас в стране в принципе хорошее законодательство о необходимой обороне, по нему есть возможность защищаться, и человек не должен ждать, пока приедет полиция, а вправе применять к агрессору жесткие меры, когда началась опасность»,— отмечает профессор факультета права НИУ ВШЭ, бывший федеральный судья Сергей Пашин. При этом, отмечает господин Пашин, в головах у большинства юристов, особенно в органах прокуратуры, сидит «устаревшее еще в XIX веке представление, что преступление— это когда кому-то причинен вред, а не все опасные действия. «К сожалению, правоохранительные органы склонны вставать на эту позицию, на сторону того, кому причинен ущерб. Вообще такие дела, на мой взгляд, стоит рассматривать присяжным, которые смогут в них разобраться, чего у нас пока не делают»,— уточнил господин Пашин.

Ярослав Малых