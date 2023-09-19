АО «Группа компания «ЕКС» освоит 0,9 миллиардов на ремонте больницы в Волжском

Власти Волгоградской области нашли подрядчика на ремонт больницы Фишера в Волжском. Согласно карточке заказа на портале «Госзакупки», тендер на сумму более 913 млн руб. выиграло АО «Группа компания «ЕКС». За указанную сумму предприятие должно капитально отремонтировать восемь этажей их девяти до конца ноября 2024 года.

Изначально власти региона обещали сдать больницу до конца текущего года.

В 2020 году завершился ремонт прилегающей поликлиники, оборудована площадка для вертолета санитарной авиации. В саму больницу поставлено порядка тысячи единиц нового оборудования.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.