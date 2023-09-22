В Саратове вынесли приговор отдавшему строителям квартиры сирот Денису Боткину

Бывший директор ООО «Госжилстрой» Денис Боткин признан виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). О вынесении приговора экс-главе подведомственной региональному минстрою организации рассказали в пресс-службе областного СУ СКР. Расследованием занимался отдел по особо важным делам.

Установлено, что в период с декабря 2013 года по апрель 2018-го подсудимый, «действуя в интересах четырех юрлиц», имея возможность перевести деньги за возведение домов, передал подрядчикам в качестве оплаты 352 квартиры, которые должны были предоставить гражданам «в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Злоумышленника вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. Фигуранта приговорили к 3,5 годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в государственную казну.

По данным Kartoteka.ru, казенное предприятие Саратовской области «Госжилстрой» создано в 2006 году, в 2016-м реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью.

Дарья Васенина

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