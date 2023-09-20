В Саратовской области многодетным разрешили забирать любые свободные участки

Депутаты Саратовской областной думы утвердили в двух чтениях законопроект регионального прокурора Сергея Филипенко о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Действующие нормы регионального закона не позволяют гражданам, имеющим трех и более детей, приобрести бесплатно в собственность земельный участок, на котором расположен принадлежащий им жилой дом», объяснили в прокуратуре.

Также многодетным семьям предоставили возможность бесплатно приобрести любые свободные земельные участки из государственной или муниципальной собственности, кроме тех, которые муниципалитеты включат в некие перечни.

Дарья Васенина

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